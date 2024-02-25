Культура 25 февраля 2024, 05:40 В «Неуловимых мстителях» нашли интересный ляп с Данькой В фильме «Неуловимые мстители» нашли киноляп с рубашкой Даньки Freepik

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В советском фильме «Неуловимые мстители» режиссера Эдмонда Кеосаяна нашли киноляп. На это обратили внимание журналисты РБК.

Ошибку заметили на 14-й минуте картины. На кадрах Буба Касторский, роль которого исполнил актер Борис Сичкин, выступает с куплетами перед зрителями на уличной сцене. В толпе находится Данька Щусь, его сыграл Виктор Косых, он внимательно слушал разговоры кумушек.

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Воротник рубашки Даньки постоянно менял положение. В одном кадре он застегнут на все пуговицы и плотно прилегает к телу, а в другом — свободно болтается, оголяя шею героя.

Такая ситуация повторилась несколько раз. Как предположили авторы материала, сцену могли снимать в несколько дублей, поэтому пропустили особенность одежды.

Ранее похожий киноляп нашли в фильме «Самая обаятельная и привлекательная», где главную роль сыграла актриса Ирина Муравьева. Там у ее героини Нади верхние пуговицы на блузке жили своей жизнью — то расстегнуты, то застегнуты.