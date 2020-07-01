«В названии телеканала четыре буквы, а не три»: Ургант пошутил над назначением Шнурова генпродюсером RTVI

«Сергею не привыкать руководить большим коллективом. Единственное, к чему нужно привыкнуть, что в названии телеканала четыре буквы, а не, как он привык, три», — заявил ведущий «Вечернего Урганта» и вместе с коллегой Дмитрием Хрусталевым поздравил музыканта с новым местом работы.

О назначении Сергея Шнурова на телеканал RTVI стало известно вечером в понедельник, 29 июня. Стать генеральным продюсером музыканту предложил владелец канала Микаэль Исраелян. В задачи Шнурова входит создание и продвижение неновостных программ, а также стратегия развития и расширение сетки вещания.

Сам музыкант назвал свое назначение «очередным внезапным поворотом судьбы». Он пообещал что включит свою фантазию для разработки нового контента.

Назначение Шнурова на должность генерального продюсера RTVI произошло на фоне ухода с поста главного редактора телеканала журналиста Алексея Пивоварова, который решил сосредоточиться на своих собственных проектах.