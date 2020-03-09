В Москве воссоздадут янтарную комнату

К 9 мая в Музее Победы на Поклонной горе в Москве команда творческой мастерской «Невский баталист» создаст трехмерные панорамы и диорамы, которые расскажут о некоторых моментах Великой Отечественной войны.

О планах изданию «Петербургский дневник» рассказал автор трехмерных панорам Дмитрий Поштаренко. Панорамы поведают о трех эпизодах войны.

Первый — оборона Брестской крепости. Художники собираются воссоздать интерьеры и экстерьеры крепости, а также первые дни войны, которые здесь встретили защитники Бреста.

Вторую панораму посвятят преступлениям нацистов против историко-культурного, духовного наследия СССР на оккупированных территориях. Для этого будет воссоздано разорение Великого Новгорода и вывоз Янтарной комнаты из Екатерининского дворца в Царском Селе.

Художники будут использовать архивные фото, а также слепки архитектурного убранства Янтарной комнаты. Предполагается, что выставку откроют непосредственно ко дню 75-й годовщины Победы.

Ранее сообщалось, что в праздник окончания Второй мировой войны ветераны получат 75 тысяч рублей в честь 75-летия Победы автоматически, никаких заявлений от них не потребуется.