В Москве воссоздадут янтарную комнату
О планах изданию «Петербургский дневник» рассказал автор трехмерных панорам Дмитрий Поштаренко. Панорамы поведают о трех эпизодах войны.
Первый — оборона Брестской крепости. Художники собираются воссоздать интерьеры и экстерьеры крепости, а также первые дни войны, которые здесь встретили защитники Бреста.
Вторую панораму посвятят преступлениям нацистов против историко-культурного, духовного наследия СССР на оккупированных территориях. Для этого будет воссоздано разорение Великого Новгорода и вывоз Янтарной комнаты из Екатерининского дворца в Царском Селе.
Художники будут использовать архивные фото, а также слепки архитектурного убранства Янтарной комнаты. Предполагается, что выставку откроют непосредственно ко дню 75-й годовщины Победы.
Ранее сообщалось, что в праздник окончания Второй мировой войны ветераны получат 75 тысяч рублей в честь 75-летия Победы автоматически, никаких заявлений от них не потребуется.