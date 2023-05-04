Культура 04 мая 2023, 18:21 «В лучшем случае выйдет в ноль». Кинокритик счел сборы фильма «Вызов» провальными Киноникитик Шнейдеров назвал кассовые сборы фильма «Вызов» провальными РИА «Новости»

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Кассовые сборы фильма «Вызов» оказались ниже ожидаемых. Картине предстоит собрать еще больше миллиарда рублей, чтобы «выйти в ноль». Об этом заявил кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с НСН.

Снятый в космосе фильм собрал один миллиард за две недели. Но, по словам кинокритика, это ниже ожидаемого уровня. Бюджет «Вызова» составил один миллиард и 100 миллионов. Шнейдеров пояснил, что от собранного миллиарда в прокате половина суммы ушла владельцам кинотеатров. Еще около 20% (200 миллионов) — дистрибьютерам. Поэтому пока фильм терпит убытки.

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«Чтобы фильм с бюджетом в миллиард вышел хотя бы в ноль, он должен собрать больше двух миллиардов. До лета в лучшем случае фильм выйдет в ноль, соберет порядка двух миллиардов. Ожидания продюсеров не оправдались», — высказался Шнейдеров.

Он заверил, что выпуск фильма за две недели до майских праздников — ошибка. Больше шансов у картины было бы в новогодние каникулы, подчеркнул он.

В начале мая стало известно, что «Вызов» возглавил кинопрокат в России и странах СНГ. С 27 по 30 апреля кинолента в прокате собрала 301 миллион рублей.