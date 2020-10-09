В Кремле отключили куранты

Бой кремлевских курантов временно прекратится. Часы остановили специалисты Федеральной службы охраны (ФСО) из-за плановой замены колоколов.

Решение о дооснащении звонницы Спасской башни новыми колоколами было принято в 2017 году — Администрация президента РФ поддержала мнение общественного совета фестиваля «Спасская башня».

Когда куранты пройдут процесс модернизации, система будет исполнять гимн России длительностью полторы минуты — один куплет и один припев.

В прошлом году по заказу Кремля были отлиты 12 новых колоколов на воронежском Колокололитейном заводе Анисимова. Предприятие занимается заказами до 120 тонн, сообщил ТАСС.

Новые колокола были выполнены из классической колокольной бронзы. Отлиты — вручную, без использования станков. Это позволило сохранить полученную структуру металла и обеспечить своеобразие и долговечность звучания колоколов.

Все работы по изготовлению и доводке колоколов были исполнены весной 2020 года.