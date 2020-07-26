В Красногорске открылся ретрорынок. Это настоящее путешествие в СССР

Ретромаркет открылся на территории Музея Техники Вадима Задорожного в поселке Архангельское подмосковного городского округа Красногорск. Это настоящее путешествие в СССР и ностальгия по детству.

В одном углу ретромаркета гости отправляются в 1950-е годы, где могут приобрести послевоенный чемодан, а в другой его части расположились 1980-е с магнитолой и «Жигулями».

Старые вещи на единственном в Московской области блошином рынке покупают люди всех возрастов. Там они присматривают для себя шлем летчика-истребителя высотной авиации и шлем водолаза, кирагаз, шахматные часы. Среди игрушек зеленые военные машинки и пушка. А еще на ретромаркете найдутся пионерские значки и раритетные автомобили.

На блошином рынке свой товар представил продавец Георгий Магаков — реставратор и потомственный коллекционер, который продолжил дело отца. В детстве он любил лазать по мусорным контейнерам. В них он находил множество вещей, которые сейчас составляют ценную музейную коллекцию. Ее он самостоятельно собирал с пятого класса.

На ретромаркете он продает шкатулки. Одна 1948 года, другая, предположительно, дореволюционная. У последней необычные краски — переливаются на солнце. За столетнюю шкатулку собиратель ценностей просит тысячу рублей.

Автоколлекционер Кирилл Евстафьев предлагает два уникальных автомобиля: Chevrolet Impala и Buick LeSabre, обе 1959 года выпуска. Машины он продает за 4,5 миллиона рублей.

Ретромаркет работает каждые выходные до осени.