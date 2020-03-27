    27 марта 2020, 17:50

    В День театра спектакли можно будет посмотреть онлайн

    Эля Данилюк

    27 марта — Международный день театра. Отметить праздник, посетив любимые спектакли, в этом году точно не получится. Но многие театры покажут выступления онлайн. Социальная сеть «ВКонтакте» собрала 12 театров на одной площадке — во вкладке «Смотрим дома».

    Там будут показывать постановки не только в прямом эфире, но и в записи. Поэтому торопиться некуда. Вы сможете вернуться к просмотру, как только будет время.

    «Сейчас особенно важно доставить контент пользователю, чтобы каждый зритель смог увидеть спектакль любимой труппы и открыл для себя новые театральные коллективы. Для этого мы собрали интересную коллекцию постановок, предоставили технологичную платформу для прямых эфиров и доступ к широкой российской аудитории», — рассказала руководитель событийного маркетинга ВКонтакте Зера Черешнева.

    В коллекции — спектакли известных театров Москвы и Петербурга: «Сны господина де Мольера…» театра «Ленком», «Москва. Дословно» театра имени Маяковского, «Гроза» театра Вахтангова; «Анна Каренина» театра «Балтийский дом». А также на платформе можно будет посмотреть запись гала-концерта, посвящённого открытию Мариинского-2.

    Помимо спектаклей, на сайте можно будет найти и эксклюзивные материалы о закулисье. В проекте примут участие 12 театров страны.