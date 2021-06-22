Дятлов и Галанин рассказали о концерте в Брестской крепости

Сегодня в Брестской крепости состоится концерт, на котором будут звучать песни военных лет. Лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин и актер Евгений Дятлов рассказали ИА Nation News, почему они сразу согласились участвовать в проекте.

«Мы все из советского детства. Нам много рассказывали о войне, очень доходчиво и понятно. <…> Мы слышали не легенды, а рассказы о реальных событиях тех лет. Фильмы, которые мы тогда смотрели, тоже сняты режиссерами-участниками войны, и актеры были людьми воевавшими», — подчеркнул Дятлов.

По его словам, эти люди были живыми свидетелями той войны, и, будучи мальчишками, Дятлов и его сверстники впитывали через них все это.

«Поэтому не только я, но и другие участники программы сразу же откликнулись на предложение», — добавил Дятлов.

Сергей Галанин также отметил нужность подобных программ.

«Люди видимо прослышали о предстоящих съемках, и пришли. Чувствовалось, что им было по-человечески интересно. Вся эта ночная атмосфера со свечками, стены той самой Брестской крепости, песни о войне вызывали очень искренние чувства», — признался артист.

Он поблагодарил зрителей, которые пели вместе с музыкантами и поддерживали их.