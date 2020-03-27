Волочкова рассказала о взятках в Большом театре

По словам танцовщицы, чтобы попасть в кордебалет Большого, выпускнице балетного училища нужно заплатить «кругленькую сумму с четырьмя нулями в долларах». При увеличении взятки можно «стать сразу и солисткой, вне зависимости от таланта и призвания». Конкретных сумм и того, кому они предназначаются, Волочкова не назвала.

Балерину возмутило, что из-за подобной практики падает уровень исполнения, а «мастерство и самоотдача уходят в небытие».

Также бывшая солистка Большого театра обвинила руководство в алчности, поскольку цены на билеты могут доходить до 30-50 тысяч рублей. Из-за этого ценители балета не могут себе позволить ходить на спектакли.

Волочковой 44 года. Она начинала карьеру в петербургском Мариинском театре, с 1998 по 2003 год выступала в Большом театре в Москве. После увольнения стала заниматься эстрадными танцевальными проектами. В 2009 году выпустила мемуары «История русской балерины», в 2020 году последовала книга «Плата за успех».