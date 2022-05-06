Увольнение худрука Театра Вахтангова объяснили
Директор Театра имени Вахтангова рассказал об увольнении Римаса Туминаса
Актерам Театра имени Вахтангова объяснили причину увольнения режиссера Римаса Туминаса, который был его художественным руководителем. Копия разосланного артистам письма оказалась в распоряжении «360».
К актерам обратился директор театра Кирилл Крок, назвав события 101-го театрального сезона сложными и трагическими.
«Уверен, что вы все читаете, видите и знаете. Видели пресс-релиз, который есть и у нас на сайте, и на сайте Министерства культуры РФ. Да, к сожалению, мы были вынуждены принять такое решение», — рассказал он об увольнении Туминаса.
Крок добавил, что беседовал с режиссером, тот «понимает глубину своего поступка».
«Он <…> сказал, что мы должны поступить так, как будет лучше для театра, чтобы сохранить все лучшее, что у нас есть», — привел позицию уже бывшего худрука директор театра.
Артистов Крок попросил не комментировать происходящее и заявил, что «теперь за театр отвечаем только мы с вами».
«Разрушить все, что есть, очень просто. Построить — безумно сложно, а иногда и нереально. <…> Я понимаю, что сейчас на нас посыплется огромное количество приглашений, в том числе и за деньги, на различные ток-шоу и программы. Поверьте, это минута дешевой славы. Я вас умоляю не участвовать ни в каких обсуждениях», — сказал директор театра.
Наш ответ один: Театр Вахтангова продолжает работать, играть каждый день спектакли, ездить на гастроли, репетировать новые постановки. Этот и будущий сезон в творческом плане у нас в целом спланированы
Кирилл Крок
директор Театра имени Вахтангова.
По словам Крока, сейчас театр ждет несколько предложений от режиссеров. С тремя идут переговоры.
«Давайте будем думать о театре. Еще раз: нас ждет очень сложный период выживания театра. <…> Пока разговоров о сиюминутном поиске или назначении художественного руководителя нет», — заключил Кирилл Крок.
Туминаса разыграли пранкеры Вован и Лексус. Они разговаривали с худруком театра от имени украинского министра культуры, и тот согласился поставить спектакль о Бандере. После этого появилась информация, что режиссера уволили.