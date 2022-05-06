Увольнение худрука Театра Вахтангова объяснили

Актерам Театра имени Вахтангова объяснили причину увольнения режиссера Римаса Туминаса, который был его художественным руководителем. Копия разосланного артистам письма оказалась в распоряжении «360».

К актерам обратился директор театра Кирилл Крок, назвав события 101-го театрального сезона сложными и трагическими.

«Уверен, что вы все читаете, видите и знаете. Видели пресс-релиз, который есть и у нас на сайте, и на сайте Министерства культуры РФ. Да, к сожалению, мы были вынуждены принять такое решение», — рассказал он об увольнении Туминаса.

Крок добавил, что беседовал с режиссером, тот «понимает глубину своего поступка».

«Он <…> сказал, что мы должны поступить так, как будет лучше для театра, чтобы сохранить все лучшее, что у нас есть», — привел позицию уже бывшего худрука директор театра.

Артистов Крок попросил не комментировать происходящее и заявил, что «теперь за театр отвечаем только мы с вами».

«Разрушить все, что есть, очень просто. Построить — безумно сложно, а иногда и нереально. <…> Я понимаю, что сейчас на нас посыплется огромное количество приглашений, в том числе и за деньги, на различные ток-шоу и программы. Поверьте, это минута дешевой славы. Я вас умоляю не участвовать ни в каких обсуждениях», — сказал директор театра.

Наш ответ один: Театр Вахтангова продолжает работать, играть каждый день спектакли, ездить на гастроли, репетировать новые постановки. Этот и будущий сезон в творческом плане у нас в целом спланированы Кирилл Крок директор Театра имени Вахтангова.

По словам Крока, сейчас театр ждет несколько предложений от режиссеров. С тремя идут переговоры.

«Давайте будем думать о театре. Еще раз: нас ждет очень сложный период выживания театра. <…> Пока разговоров о сиюминутном поиске или назначении художественного руководителя нет», — заключил Кирилл Крок.

Туминаса разыграли пранкеры Вован и Лексус. Они разговаривали с худруком театра от имени украинского министра культуры, и тот согласился поставить спектакль о Бандере. После этого появилась информация, что режиссера уволили.