Уволенные актеры призвали проверить театр Ермоловой

Уволенные актеры Театра имени Ермоловой заявили, что в театре необходимо провести проверки. Они также опечалены поведением художественного руководителя Олега Меньшикова.

Об том сообщила актриса Елена Калинина на пресс-конференции уволенных из Театра имени Ермоловой. Ее слова процитировало РИА «Новости».

«Мы хотим, чтобы были проведены проверки — это раз, финансовые, трудового законодательства. Говорили о соответствии должности. На мой взгляд, это не очень этично — говорить о соответствии должности (худрука театра — прим. ред.), тем не менее поступки Олега Евгеньевича (Меньшикова — прим. ред.) вызывают у нас вопросы», -

По ее словам, худрук Владимир Андреев, который занимал этот пост ранее, мог сглаживать ситуацию. Калинина подчеркнула, что актеры считали Меньшикова героем и восхищались им — поэтому они удручены, что он «не очень любит людей».

При этом актриса Мария Бортник заявила, что уволенные актеры не знают о намерении театра подать на них иски о защите чести, достоинства и деловой репутации. Ранее СМИ сообщили, что театр Ермоловой сократил штат, вызвав недовольство актеров. В пресс-службе театра уточнили, что сократили штат для «оптимизации ресурсов на фоне пандемии». Там также отметили, что Олег Меньшиков ушел с поста директора три месяца назад и с тех пор занимает пост худрука.