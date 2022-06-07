Увеличение интереса к книге «Война и мир» Толстого предрекли в России

Писатель Сергей Лукьяненко считает, что исключение из школьной программы на Украине произведения «Война и мир» Льва Толстого спровоцирует у граждан из России еще больший интерес к этой книге, написал сайт NEWS.ru.

По словам Лукьяненко, любой запретный плод становится куда интереснее.

«Исключать одно из самых великих произведений мировой литературы из школьной программы — это только не уважать собственных детей, собственное образование. С другой стороны, скажем так, мы по опыту знаем, что любой запретный плод становится куда интереснее. Может быть, „Войну и мир“ прочтут даже больше школьников», — сообщил он.

Ранее стало известно, что из школьной программы на Украине решили исключитель произведение «Война и мир», а также другие книги, воспевающие русские войска.