Культура 17 ноября 2023, 11:48 Utro.ru: Кронштадт стал стратегическим объектом в музейной сфере

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Проект «Остров фортов», согласно которому в Кронштадте создадут новый городской кластер, недавно участвовал в XXI Общероссийском форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России». Об этом сообщило Utro.ru.

Обоснование стратегической значимости кроется в необходимости создания надежной историко-идеологической базы, на которую сможет опираться современное общество. В команду, которая работает над проектом кластера, входят ведущие историки, археологи и реставраторы, а также специалисты ВМФ и моряки-ветераны.

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В настоящее время реставрируются форты и важные военно-исторические объекты Кронштадта. Вскоре в них разместят музеи.

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