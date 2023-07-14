Культура 14 июля 2023, 16:01 Utro.ru: 14 июля нужно окружить женщин заботой и избавить их от хлопот

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На Руси 14 июля праздновали бабий праздник, и в этот день женщин старались окружить особым вниманием и заботой. Об этом рассказало Utro.ru.

Традиционно в этот день женщин и девочек освобождали от работы и старались их порадовать. А вот обидеть представительницу слабого пола в этот день считалось страшным грехом. Люди верили, что за грубое слово человек будет расплачиваться сложностями и болезнями в будущем, добавил сайт «Мир 24».

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