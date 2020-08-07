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    07 августа 2020, 17:31

    Устинова написала два романа во время самоизоляции

    Артур Блянихов

    Российские писательница Татьяна Устинова рассказала «Петербургскому дневнику», как провела время в самоизоляции.
    Устинова написала два романа во время самоизоляции

    По словам Устиновой, в феврале она вместе с супругом уехала в маленькую деревню под Тверью.

    «Там я написала два романа: „Пояс ореона“ уже вышел, а „Камея из Ватикана“ выйдет в октябре», — поделилась собеседница издания.

    Она призналась, что у нее не было особого вдохновения, но в таких неоднозначных ситуациях, как самоизоляция, необходимо что-то делать, чтобы не сойти с ума.

    По ее мнению, современного читателя или зрителя может увлечь лишь история с тайной, поэтому писатель должен быть занимательным. В противном случае его никто не будет читать.

    «Занимать читателя получалось у Сергея Довлатова. По большому счету, на мой взгляд, он плохой писатель. Он прост до примитивизма, его легко читать, поэтому многие его и любят», — добавила Устинова.

    Ранее в издательстве «Эксмо» назвали дату выхода новой книги российского писателя Виктора Пелевина «Непобедимое солнце». Она выйдет 27 августа. О чем будет роман пока не известно. Выложена лишь оригинальная обложка издания.

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