Устинова написала два романа во время самоизоляции

По словам Устиновой, в феврале она вместе с супругом уехала в маленькую деревню под Тверью.

«Там я написала два романа: „Пояс ореона“ уже вышел, а „Камея из Ватикана“ выйдет в октябре», — поделилась собеседница издания.

Она призналась, что у нее не было особого вдохновения, но в таких неоднозначных ситуациях, как самоизоляция, необходимо что-то делать, чтобы не сойти с ума.

По ее мнению, современного читателя или зрителя может увлечь лишь история с тайной, поэтому писатель должен быть занимательным. В противном случае его никто не будет читать.

«Занимать читателя получалось у Сергея Довлатова. По большому счету, на мой взгляд, он плохой писатель. Он прост до примитивизма, его легко читать, поэтому многие его и любят», — добавила Устинова.

Ранее в издательстве «Эксмо» назвали дату выхода новой книги российского писателя Виктора Пелевина «Непобедимое солнце». Она выйдет 27 августа. О чем будет роман пока не известно. Выложена лишь оригинальная обложка издания.