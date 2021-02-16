Установку памятника Дзержинскому на Лубянке может решить референдум

Председатель Мосгордумы предложил сначала провести референдум, а потом решить, какой памятник нужно поставить на Лубянской площади. Не исключено, что это может быть стела Феликса Дзержинского, которую демонтировали в 1991 году.

С идеей провести референдум об установке памятника на Лубянке выступил Алексей Шапошников, передает «Интерфакс». Он пояснил, что инициатива о монтаже памятника Феликса Дзержинского периодически «реанимируется», и Мосгордума уже поднимала этот вопрос.

Но прежде чем принимать решения, когда и чей памятник ставить, нужно провести референдум, считает Шапошников. И участвовать в нем должны как можно больше жителей, архитекторов и историков. Главное в этом деле — учесть историческую справедливость.

Во вторник комиссия Общественной палаты Москвы обсуждала возможность установки какого-либо памятника на Лубянке. Заместитель председателя палаты Алексей Венедиктов отметил, что этот вопрос должны решать через портал «Активный гражданин».

Использование территории в центре Лубянской площади обсуждается уже много лет. Коммунисты, например, призывали поставить на этом месте памятник Дзержинскому. Идею поддержали лидер партии «За правду» Захар Прилепин, писатель Александр Проханов и другие общественные деятели.

Однако другие историки и публицисты уверены, что Лубянка предназначена для памятника князю Ивану III. Озвучивались и другие имена: Александр Невский и Юрий Андропов.

На Лубянской площади до 1991 года стоял памятник Дзержинскому. Его демонтировали после пропала августовского путча. Монумент тогда перенесли в парк «Музеон».