Памятник искусствоведу Анне Зеленовой установят в Ленобласти

Памятник искусствоведу Анне Зеленовой планируют установить в Ленинградской области до 31 мая. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Во время Великой Отечественной войны Зеленова эвакуировала экспонаты Павловского дворца-музея, что дало возможность их сохранить.

Памятник установят в сквере Павловска перед конюшнями Образцового кавалерийского полка. Работы хотят завершить до 31 мая этого года.