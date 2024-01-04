Культура 04 января 2024, 22:00 Ушла из жизни режиссер и сценарист Елена Демидова РИА «Новости»

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Режиссер и сценарист документального кино Елена Демидова ушла из жизни в возрасте 59 лет. Об этом сообщила кинорежиссер Марина Разбежкина на странице в социальной сети.

«Сегодня утром умерла Лена Демидова, режиссер-документалист, учитель, выпускница первых лет нашей киношколы», — написала Разбежкина.

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Причена смерти неизвестна.

Елена Демидова была членом союза кинематографистов, Гильдии кинорежиссеров России и Гильдии неигрового кино. Она снимала фильмы для российского телеканала «Культура» и финскогого YLE, сотрудничала с киностудией имени Максима Горького и руководила мастерскими для молодых кинематографистов и документалистов.

Она сняла документальные картины «Алиса из страны чудес», «Прикосновение ветра» и «Саша, Лена и железный дракон».