Ушла из жизни автор песен Мэрилин Бергман

Автор песен Мэрилин Бергман ушла из жизни в возрасте 93 лет. Она умерла в своем доме в Лос-Анджелесе. Об этом сообщил CNN по ссылкой на дочь поэтессы.

По словам женщины, состояние здоровья Бергман ухудшалось в течение последней пары лет.

«В последние несколько недель стало ясно, что она готовится уйти. Она умерла очень спокойно, без боли и страданий», — рассказала дочь автора песен.

Мэрилин Бергман родилась 10 ноября 1929. В 1958 году она вышла замуж за Алана Бергмана, который стал ее соавтором. Супруги вместе работали над написанием песен и удостоились трех премий «Оскар». Всего они были номинированы на 16 наград.

Одной из самых популярных песен четы Бергман стала композиция The Way We Were. В 1973 году она прозвучала в фильме «Какими мы были». Главную роль в картине сыграла Барбра Стрейзанд. За эту песню Бергманы также получили две премии Grammy.

Еще паре удалось взять высшую награду Американской киноакадемии за песни к фильмам «Афера Томаса Крауна» и «Йентл». В 1980 году Бергманы попали в Зал славы авторов песен.