Ушла из жизни актриса Олимпия Дукакис

Американская актриса Олимпия Дукакис ушла из жизни в возрасте 89 лет. Она стала обладательницей премии «Оскар» за роль в картине «Во власти луны».

«Скончалась моя любимая сестра Олимпия Дукакис. После долгих месяцев проблем со здоровьем она упокоилась с миром и теперь находится со своим [мужем] Луисом», — написал брат актрисы Аполло Дукакис в Facebook.

Он уточнил, что актриса скончалась утром 1 мая в Нью-Йорке. Никаких дополнительных подробностей Дукакис раскрывать не стал.

Олимпия Дукакис родилась 20 июня 1931 года в городе Лоуэлл, штат Массачусетс. Ее воспитывали греческие мигранты. Актерскую карьеру начала еще в середине 1960-х годов, но популярность пришла лишь в 1987-м. Тогда Дукакис снялась в фильме «Власть луны», сыграв Роуз Касторини.

За свою работу в ленте Олимпия удостоилась «Оскара» и «Золотого глобуса» в номинации «Лучшая актриса второго плана». Всего Дукакис сыграла более 60 ролей в кино и около 50 — в сериалах. Актрису можно увидеть в таких фильмах, как «Стальные магнолии», «Вдали от нее», «Портрет совершенства» и других.