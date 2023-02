Культура 07 февраля 2023, 14:42 Ушел из жизни вокалист группы The Drifters Чарли Томас

Вокалист группы The Drifters Чарли Томас умер в возрасте 85 лет от рака печени. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на издание Deadline.

Чарли Томас был частью коллектива The Drifters на протяжении около 60 лет. Его голос звучал в таких композициях, как There Goes My Baby, Under The Boardwalk, Up on the Roof и других.