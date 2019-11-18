Ушел из жизни старейший солист Мариинки Владимир Лопухов

«Мариинский театр с прискорбием сообщает, что 17 ноября после тяжелой продолжительной болезни скончался старейший солист балета Владимир Федорович Лопухов», — говорится в сообщении.

Коллектив Мариинки выразил соболезнования семье и близким Лопухова. Дата и место похорон станут известны позднее.

В Мариинский театр Лопухова приняли в 1964 году. Перед этим он окончил Ленинградское хореографическое училище. Его родной город — Оренбург, 23 ноября ему исполнилось бы 76 лет. За свою жизнь успел сняться в таких фильмах-спектаклях, как «Душой исполненный полет», «Орестея» и «Испанские миниатюры».