Ушел из жизни президент Гильдии продюсеров Юрий Бобров
Президент Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Юрий Бобров ушел из жизни 5 сентября в возрасте 67 лет. Об этом сказано на сайте Союза кинематографистов России, сообщил сайт «Аргументы и факты».
Причина смерти не уточняется. В организации отметили, что Юрий Бобров был увлечен своей профессией, любил кинематограф и искренне уважал людей. В Союзе кинематографистов РФ выразили соболезнования его семье.
Юрий Бобров был продюсером более двух десятков картин, среди которых «Виртуальный роман», «Скалолазка и Последний из седьмой колыбели», «Гусарская баллада, или тайный лазутчик», «Свидетель» и другие. Президентом Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России он стал в 2008 году. Также Юрия наградили знаком «Почетный кинематографист России».