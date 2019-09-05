Ушел из жизни президент Гильдии продюсеров Юрий Бобров

Причина смерти не уточняется. В организации отметили, что Юрий Бобров был увлечен своей профессией, любил кинематограф и искренне уважал людей. В Союзе кинематографистов РФ выразили соболезнования его семье.

Юрий Бобров был продюсером более двух десятков картин, среди которых «Виртуальный роман», «Скалолазка и Последний из седьмой колыбели», «Гусарская баллада, или тайный лазутчик», «Свидетель» и другие. Президентом Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России он стал в 2008 году. Также Юрия наградили знаком «Почетный кинематографист России».