  • Ушел из жизни президент Гильдии продюсеров Юрий Бобров

    05 сентября 2019, 18:59

    Анастасия Карпеева

    Президент Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Юрий Бобров ушел из жизни 5 сентября в возрасте 67 лет. Об этом сказано на сайте Союза кинематографистов России, сообщил сайт «Аргументы и факты».
    Ушел из жизни президент Гильдии продюсеров Юрий Бобров | Изображение 1
    Источник фото: wikipedia.org

    Причина смерти не уточняется. В организации отметили, что Юрий Бобров был увлечен своей профессией, любил кинематограф и искренне уважал людей. В Союзе кинематографистов РФ выразили соболезнования его семье.

    Юрий Бобров был продюсером более двух десятков картин, среди которых «Виртуальный роман», «Скалолазка и Последний из седьмой колыбели», «Гусарская баллада, или тайный лазутчик», «Свидетель» и другие. Президентом Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России он стал в 2008 году. Также Юрия наградили знаком «Почетный кинематографист России».