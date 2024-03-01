Культура 01 марта 2024, 00:14 Ушел из жизни кинорежиссер и сценарист Паоло Тавиани РИА «Новости»

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Итальянский кинорежиссер и сценарист, обладатель международных премий Паоло Тавиани ушел из жизни в возрасте в возрасте 92 лет. Об этом сообщила газета il Messaggero.

По информации издания, Паоло Тавиани умер в больнице Рима после непродолжительной болезни.

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Паоло Тавиани вместе со своим братом Витторио, умершим шесть лет назад, завоевал множество международных кинопремий. В 1977 году получили «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля за картину «Отец-хозяин». В 1982 году — Гран-при Канн за фильм-притчу «Ночь Святого Лаврентия». Картина также была номинирована на «Оскар».

В 2002 году братья завоевали главный приз Московского Международного кинофестиваля за фильм «Воскресенье» по мотивам одноименного романа Льва Толстого.