Культура 28 января 2024, 16:04 Ушел из жизни худрук театра имени Комиссаржевской Виктор Новиков Худрук театра имени Комиссаржевской Новиков умер на 81-м году жизни РИА «Новости»

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Художественный руководитель театра имени Комиссаржевской Виктор Новиков умер в возрасте 80 лет. Об этом сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что Новиков проработал в драматическом театре более 55 лет. Пиотровский назвал смерть художественного руководителя утратой для города.

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«Невосполнимая утрата для Петербурга. Светлая память», — написал вице-губернатор.

Смерть Новикова подтвердила его дочь Катерина. Она рассказала, что театральный деятель ушел из жизни из-за болезни, проинформировал RT.

«Два часа назад папа ушел. Умер дома, болел, но еще позавчера ходил в театр», — отметила дочь Новикова.

Ранее в Театре на Покровке сообщили о смерти актрисы Веры Молчановой. Она скончалась на 82-м году жизни. Артистка снималась в сериалах «След» и «Карпов». В театре актриса работала с 1962 года. По словам ее коллег, она играла милых, добрых и очень надежных героинь. Причину смерти актрисы не назвали.