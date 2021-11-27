Ушел из жизни бродвейский композитор Стивен Сондхайм

Американский композитор, поэт и драматург Стивен Сондхайм ушел из жизни в возрасте 91 года. Он был автором большого количества бродвейских мюзиклов.

О смерти композитора сообщило издание The New York Times со ссылкой на адвоката Сондхайма. Согласно информации газеты, музыкант умер 26 ноября в своем доме в Роксбери в штате Коннектикут. Сондхайм скончался на утро после Дня благодарения.

Стивен Сондхайм родился 22 марта 1930 года в Нью-Йорке. Своей первой награды он удостоился в 1962 году. Тогда он представил зрителям комедийный мюзикл «Забавная история, случившаяся по дороге на форум».

Всего за годы своей жизни Сондхайм успел стать автором 20 мюзиклов, поставленных на Бродвее. Премьеры его работ выходили с 1954-го по 2008 год. Композитор стал рекордсменом по количеству премий Tony. Его награждали восемь раз.

Сразу три премии получил мюзикл Into The Woods, который экранизировала студия Walt Disney Pictures, назвав его «Чем дальше в лес». Еще Сондхайм работал над такими мюзиклами, как «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит» и «Вестсайдская история».