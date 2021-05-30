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    30 мая 2021, 03:47

    Ушел из жизни американский актер Гэвин МакЛауд

    Дарья Бунякова

    Американский актер кино и телевидения Гэвин МакЛауд ушел из жизни в возрасте 90 лет. Об этом сообщил его племянник Марк Си.

    Ушел из жизни американский актер Гэвин МакЛауд

    По словам мужчины, МакЛауд скончался утром 29 мая. При этом племянник не стал называть причину смерти. Как отметило издание Variety, в последние месяцы актер стал хуже себя чувствовать. Падчерица МакЛауда уточнила, что он умер по естественным причинам в своем доме в Палм-Дезерт.

    «Он был одним из самых удивительных и веселых людей, кого я знаю. Он наслаждался каждой минутой. Не думаю, что в своих самых смелых мечтах он мог представить жизнь, которую в итоге прожил», — процитировало Стил Залин ABC News.

    Гэвин МакЛауд родился 28 февраля 1931 года в Нью-Йорке. Изначально его звали Аллан Лдордж Си, но после службы в ВВС США он решил изменить имя. Известность ему принесла роль язвительного телеведущего в ситкоме «Шоу Мэри Тайлер Мур». Также МакЛайда можно увидеть в таких лентах, как «Лодка любви», «Ангелы Чарли», «Она написала убийство» и многих других. За годы своей жизни актер пять раз номинировался на премию «Золотой глобус».