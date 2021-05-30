Ушел из жизни американский актер Гэвин МакЛауд

Американский актер кино и телевидения Гэвин МакЛауд ушел из жизни в возрасте 90 лет. Об этом сообщил его племянник Марк Си.

По словам мужчины, МакЛауд скончался утром 29 мая. При этом племянник не стал называть причину смерти. Как отметило издание Variety, в последние месяцы актер стал хуже себя чувствовать. Падчерица МакЛауда уточнила, что он умер по естественным причинам в своем доме в Палм-Дезерт.

«Он был одним из самых удивительных и веселых людей, кого я знаю. Он наслаждался каждой минутой. Не думаю, что в своих самых смелых мечтах он мог представить жизнь, которую в итоге прожил», — процитировало Стил Залин ABC News.

Гэвин МакЛауд родился 28 февраля 1931 года в Нью-Йорке. Изначально его звали Аллан Лдордж Си, но после службы в ВВС США он решил изменить имя. Известность ему принесла роль язвительного телеведущего в ситкоме «Шоу Мэри Тайлер Мур». Также МакЛайда можно увидеть в таких лентах, как «Лодка любви», «Ангелы Чарли», «Она написала убийство» и многих других. За годы своей жизни актер пять раз номинировался на премию «Золотой глобус».