Ушел из жизни актер Артем Тынкасов

Российский артист Артем Тынкасов ушел из жизни в возрасте 50 лет. О смерти актера сообщил директор театра «Гоголь-центр» Алексей Кабешев.

«Умер Артем Тынкасов. Вот так. Хочу запомнить его таким. Все, не могу ничего писать», — написал Кабешев в Facebook.

К своему посту директор театра добавил фотографию молодого Тынкасова. Никаких других подробностей о смерти актера он раскрывать не стал.

Источник фото: facebook.com/alexey.kabeshev

Артем Тынкасов родился в 1970 году. Окончил Нижегородское театральное училище, а также Высшее театральное училище имени Щепкина. В 1994 году попал в труппу театра «Содружество актеров Таганки». Начиная с 1999-го Тынкасов преподавал в Российской Академии театрального искусства (ГИТИС). Он был доцентом кафедры Мастерства актера и режиссуры музыкального театра.

За годы своей профессиональной творческой карьеры Тынкасов снялся в более чем 10 фильмах. Наибольшую известность ему принесла работа в картине «Не покидай». Также актера можно увидеть в таких фильмах, как «Лимита», «Зверобой» и «Истребители».