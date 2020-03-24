Ушанку надели на Винни-Пуха в первой книге

По информации «Газеты.ru», первые иллюстрации для сочинений Милна нарисовал английский художник и книжный иллюстратор Эрнест Шепард. Он постарался изобразить все стереотипы о медведе из России.

Можно увидеть, что любимого многими героя одели в головной убор, похожий на ушанку, и лапти, старинную обувь на Руси. В лапах Винни-Пух держит русский народный инструмент — балалайку.

Книга с такими картинками появилась в 1929 году. Однако в Советском Союзе ее напечатали спустя 30 лет.

Ранее стало известно, что «Союзмультфильм» организует онлайн-показ анимационных картин на ресурсе Vimeo. В рамках показа зрители увидят произведения победителей международных фестивалей.

Директор киностудии Борис Машковец назвал авторские короткометражные мультфильмы «двигателем основных процессов в анимационном искусстве».