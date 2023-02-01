Культура 01 февраля 2023, 18:56 «Усадьбу Герасимова» в Уфе включили в реестр объектов культурного наследия

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Историческое помещение в Уфе, принадлежавшее купцу Дмитрию Семеновичу Герасимову, признали объектом культурного наследия регионального значения. Об этом сообщил сайт mkset.ru.

По данным RT, в приказе установили границы «Усадьбы Герасимова» и заявили о правилах режима использования территории. В настоящее время памятник культуры используют для офисных помещений и магазинов.

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Отмечается, что капитальный ремонт усадьбы проводился в 1987 году.