Эксклюзив 31 марта 2023, 04:13 «Уровень тестостерона зашкаливает». Тереза Дурова объяснила успех премьеры спектакля по Маяковскому Тереза Дурова объяснила успех премьеры «Без галош элегантнее» музыкой и костюмами Телеканал «360»

Читать 360tv в

Маяковский — эксцентричный и противоречивый поэт, в стихи которого не каждый вникнет. Его стихи воплотили в жизнь на сцене «Театра Терезы Дуровой». Музыкально-поэтический спектакль «Без галош элегантнее» пришелся по вкусу зрителю. В чем секрет невероятного успеха постановки и как пришла идея его создания, рассказала в интервью ведущей «360» Марусе Михейчик худрук театра Тереза Дурова.

«Я согласна, что неподготовленному человеку читать Маяковского сложно. <…> Это очень трудоемкий процесс — для души для сознания, но мне кажется остро необходимый», — пояснила народная артистка России.

Реклама

Стихи, по которым поставлен спектакль, режиссер выбирала из самых популярных произведений. По ее мнению, это именно то, что будет понятно и проникновенно для сегодняшнего зрителя. Ведь изначально спектакль задумывался как некий «Маяковский от кутюр». И это подчеркивается специально написанной для постановки музыкой, шикарными мужскими костюмами и невероятной музыкальностью артистов, которые поют на сцене. Как отметила Дурова, уровень тестостерона на сцене просто зашкаливает.

«Маяковский — это уже тестостерон — вся его жизнь. <…> Это определенный стиль, определенное отношение к самому себе, к тому, как ты демонстрируешь себя публично и что несешь в себе», — поделилась она секретами постановки.

И внешний вид актеров на сцене — в роскошных элегантных костюмах — подчеркивает эту идею.

«Сегодня, когда вы приходите к нам, вы видите мужчин. В чистых ботинках. В прекрасных костюмах, брюках со стрелками. В жилетах, которые не дают развалиться состоянию мужчины. Все это подобрано. Правильно сидящие брюки, пиджаки, галстуки, умение завязывать бабочку. Но для этого нужно чтобы наши актеры умели это все делать», — подчеркнула худрук театра.

Благодаря этому, на сцене появляется совершенно новый Маяковский, который радикально отличается от существующих стереотипов о поэте времен революции.

«Если вам сложно его читать — приходите, послушайте, как его читаем мы», — заключила режиссер.