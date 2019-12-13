Уральский художник обвинил Cropp в краже принта. Работу продал его знакомый дизайнер

Компания Cropp использовала в качестве принта для своих парок работу уличного художника из Екатеринбурга Ильи Мозги. Автор работает с текстом и оставляет ровные надписи на различных зданиях. Работу, которую автор считает украденной, Илья представил на городском фестивале «Карт-бланш». В беседе с «360» художник заявил, что хотел бы добиться снятия с продажи всей коллекции.

Сама работа представляет собой текст «Эта надпись сделана нелегально». Внизу идет приписка «Как и другие работы на фестивале „Карт-бланш“». Именно первую часть текста польская фирма Cropp пустила вдоль молнии своей парки. Сначала Илья пытался действовать через Instagram. Он опубликовал пост, где подряд идут парка от Cropp и снимок его работы.

«Очень приятно, что за пределами нашей страны интересуются уличным искусством России, но когда на этом пытаются заработать деньги, используя работы художников без их ведома, картина сгущается серыми вонючими тучами», — написал художник и пояснил, что компания Cropp присвоила его работу. При этом он не хотел бы ассоциироваться с этим брендом.

С официального аккаунта Cropp в Instagram ответили, что права на использование этого принта компания выкупила у дизайнера Игоря Ильина. На основании лицензионного договора.

Источник фото: телеканал «360»

В комментарий тут же пришел и сам Игорь Ильин, который заявил, что аналогичный текст и шрифт — это только совпадение, а контекст и посыл другой.

Источник фото: телеканал «360»

Сам Илья Мозги в беседе с «360» заявил, что всей ситуацией он недоволен. Дизайнер, который написал ему в комментарии и выдал его работу за свою, живет в Екатеринбурге и точно был на фестивале «Карт-бланш».

«Он взял эту работу, но говорит, что она не имеет никакого авторства. Хотя я так не считаю. У меня есть работа, которая была сделана, задокументирована постом в „ВКонтакте“. На стене есть моя подпись. Есть мои коллеги, которые помогали мне в создании этой работы», — рассказал он.

При этом он пояснил, что винит он бренд, потому что именно Cropp продает эти куртки, а не самозваный автор их принта.

«Сам бренд пусть разбирается со своими дизайнерами и контрагентами, потому что вот так поступил человек», — пояснил художник.

Илья Мозги пояснил, что пока дело с мертвой точки не сдвинулось. Он ждет своего юриста, чтобы выслать компании претензию. Cropp пока никаких действий не предпринимал за исключением комментария в Instagram. Сам художник заявил, что намерен полностью положиться на мнение юриста по поводу наказания для польской фирмы. При этом есть у него и своя позиция.

«Нужно снять коллекцию [с продажи], потому что я не давал никаких разрешений и не хотелось, чтобы она продавалась с дубляжом моего текста», — подчеркнул он.

Илья Мозги известен своими надписями, которые он делает в различных местах. В итоге получаются настоящие инсталляции, которые есть уже во многих российских городах.

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