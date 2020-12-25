Уральская писательница написала книгу про культ маски

В произведении рассказывается история масок, которые используются в различных культурных контекстах. Например, в кино, театре, на телевидении и в других сферах.

«Идея родилась несколько лет тому назад. Маска — это многогранное и очень объемное понятие. Мне хотелось более широко представить маску. Я рассматриваю вопросы: „Какова роль маски в мифологии?“, „Каковы социокультурные объекты?“. Книга представляет из себя путешествие по разным эпохам», — рассказала Кириллова.

Кроме того, в книге изучаются маски в политических образах в разных эпохах. Для этого писательница проштудировала множество произведений и телевизионных материалов, в которых так или иначе используются подобные образы.

«Проходит время, и маска становится не просто явлением. И мне было интересно посмотреть на нее под углом медиума. Между человеком и реальностью. В этом плане маска всегда выполняла данную роль», — добавил Кириллова.

Тираж книги — 500 экземпляров. Вскоре произведение можно будет купить и в интернете. Культуролог планирует передать часть экземпляров в библиотеки. Несколько точно появится в библиотеке Уральского федерального университета, который издал эту книгу, написал «ФедералПресс».