«Упреждающий ход ради сохранения наследия». В Союзе архитекторов объяснили смысл конкурса по реиспользованию Мавзолея

Никаких решений по реиспользованию мавзолея Ленина нет, и Союз архитекторов не намерен инициировать вынос тела вождя мирового пролетариата. Об этом «360» сообщила директор по информационной политике и массовым коммуникациям Союза архитекторов России Софья Романова.

Она подчеркнула, что объединение, напротив, очень заботится о сохранении культурных, исторических и архитектурных памятников.

«В городе происходят всякие чудовищные трансформации, и мы теряем свое наследие. Что такое фестиваль „Зодчество“ и что такое спецпроект? Любой архитектор, у которого есть свое видение, предлагает культурный проект, защищает его и ставит на эту площадку. Задача состоит в том, чтобы ни в коем случае не тронули здание архитектора Алексея Щусева, чтобы никто не начал его перестраивать. Это даже не конкурс на концепцию, это конкурс идей», — подчеркнула Романова.

Она добавила, что спецпроект «Мавзолей. Реверс» является упреждающим ходом.

«Потому что очень много происходит ситуаций, когда неизвестно кто заходит на знаковые территории, а потом появляются какие-то здания-„вставные челюсти“. А мы постфактум начинаем рвать на себе волосы. Мы предлагаем обсудить, как может быть использовано здание мавзолея без перестройки. Потому что Щусев все сделал гениально. Пусть архитекторы, журналисты, все желающие придумают, как можно обыграть здание на центральной площади страны. Мы хотим сохранить наследие, чтобы оно не стало наследством, которое все будут раздирать по своим карманам», — резюмировала Софья Романова.

К участию в конкурсе, итоги которого будут подведены 13 ноября, приглашены дипломированные архитекторы, студенты и дизайнеры, которые должны разработать схему реиспользования Мавзолея и проложить маршрут, связывающий здание Музея русской архитектуры на Воздвиженке с Красной площадью.

Эту идею раскритиковал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он назвал ее циничной и грязной провокацией.

«Что касается мировой практики, Красная площадь, Мавзолей, Кремль входят в список ЮНЕСКО как сокровища мировой культуры. Поэтому те, кто этим занимаются, подливают масла в огонь», — заявил он.

Известно, что в жюри конкурса приглашены министр культуры Ольга Любимова, директор Музеев Кремля Елена Гагарина, один из основателей движения «Архнадзор» Рустам Рахматуллин, а также известные политики и писатели.