«Упаси господь»: Картозия ответил на слухи о переходе «Дома-2» на «Пятницу!»

После сообщения о закрытии самого длинного ток-шоу в истории телевидения «Дом-2» появились слухи о том, что проект переведут с ТНТ на другой канал, входящий в холдинг «Газпром медиа». Одним из вариантов рассматривается «Пятница!».

В беседе с изданием Teleprogramma.pro генеральный директор канала Николай Картозия заявил, что не поддержит эту идею, а сами подобные сообщения он расценил, как слухи.

«„Дом-2″ не переносят на "Пятницу!“. Упаси господь», — сказал он.

О закрытии телепроекта стало известно на минувшей неделе. Директор «Дома-2» Александр Расторгуев в беседе с «360» пояснил, что о полной ликвидации программы речи не идет. Он пояснил, что финальные серии выйдут в эфир в декабре 2020 года. После этого проект на закрывают, а завершают его показ на ТНТ.

Информацию о закрытии опровергла бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня. Она отметила, что ее пригласили для участия в проекте в феврале 2021 года.

«Я так понимаю, что там построили какую-то новую площадку. Может быть, с этим связано. Но он не закрывается, я вам точно говорю», — заявила она.

Еще одна бывшая участница «Дома-2» Мария Кохно со ссылкой на работающего на съемках визажиста заявила, что это новый формат связан с потерей рейтингов. Не исключено, что вместо стройки продолжение реалити будет в формате «Тик-Ток-хауса».