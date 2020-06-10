Universal Pictures выпустит с Бекмамбетовым пять картин

По данным издания, Universal Pictures намерена выпустить эти фильмы в формате screenlife — это когда история развивается на экране смартфона или компьютера. Отмечается, что Бекмамбетов выступит продюсером всех пяти картин.

Сайт «Мир 24» напомнил, что для режиссера и кинокомпании это не первый совместный проект. Universal Pictures выпустила боевик Бекмамбетова «Особо опасен», в котором главные роли исполнили Джеймс Макэвой, Морган Фримэн и Анджелина Джоли. Кроме того, студия профинансировала первый фильм режиссера в формате screenlife «Убрать из друзей».