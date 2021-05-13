Universal Pictures выпустила трейлер фильма ужасов «Судная ночь»

Голливудская киностудия Universal Pictures опубликовала трейлер фильма ужасов «Судная ночь навсегда». Лента станет пятой и последней частью франшизы, написало ИА Nation News.

По словам создателей, картина является прямым сиквелом «Судной ночи — 3». Происходящее в фильме будет разворачиваться вокруг супругов, которые смогли сбежать от наркокартеля и обжиться на ранчо в Техасе. В конце третьей части избранный президент США отменил «чистку», однако Адель и Хуан все еще остаются в опасности.

Режиссер ленты Эдвардо Гоута объяснил, что «Судная ночь навсегда» расскажет, как латиноамериканцы и американцы объединяются, чтобы преодолеть отчаяние и победить зло. В России картину покажут 8 июля этого года.