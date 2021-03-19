Американская киностудия Universal озвучила дату выхода второй части анимационного фильма «Кот в сапогах». Об этом сообщило издание Deadline.

Новый мультфильм «Кот в сапогах: Последнее желание» покажут на больших экранах в сентябре 2022 года.

Режиссер — Джоэль Кроуфорд («Семейка Крудс: Новоселье», «Праздник троллей»), продюсер — Марк Свифт («Спасатели Малибу»). Кота озвучит для англоговорящей аудитории Антонио Бандерас.

Universal будет работать над сиквелом совместно со студией DreamWorks Animation.

Сюжет фильма развернется вокруг путешествия кота, который потерял восемь своих жизней. Чтобы восстановить их все, животное отправилось на поиски мифического Последнего желания.

Первая часть вышла в 2011 году, написал сайт News.ru.