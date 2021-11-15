«Универ» вернется на ТНТ

Телеканал ТНТ выпустит продолжение популярного ситкома «Универ» под названием «Универ. 10 лет спустя». Об этом сообщила «Газета.ru».

Последняя, 555-я серия сериала, вышла три года назад. В новых сериях повзрослевшие герои столкнутся с неожиданными жизненными трудностями. Проект расскажет о жизни всех главных героев «Универа» — сюжет будет построен вокруг отношений Антона (Станислав Ярушин) и Кристины (Настасья Самбурская), Маши (Анна Хилькевич) и Вали (Александр Стекольников), Майкла (Арарат Кещян) и Вари (Екатерина Молоховская) и сложной истории Яны (Анна Кузина).

«Универ» начал выходить в 2008 году. Он снискал большую популярность среди зрителей и стал самым продолжительным проектом ТНТ.

Ранее стало известно, что в России стартовали съемки второго отечественного сериала для Netflix. Главную роль в проекте исполнит Александр Петров, а исполнительным продюсером выступит Эдуард Оганесян, снявший сериал «Чики».