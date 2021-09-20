Уникальную коллекцию русского авангарда представят на выставке в Нижегородском художественном музее

Нижегородский государственный художественный музей снова открыл двери для ценителей искусства после завершения реконструкции, которая была проведена при поддержке Промсвязьбанка. Первой выставкой в НГХМ после обновления стала «Кандинский, Малевич и русский авангард. К 100-летию нижегородской коллекции».

Экспозицию организовали в рамках проекта «Великие коллекции — нижегородцам». Он приурочен сразу к трем знаменательным датам: 800-летнему юбилею Нижнего Новгорода, 125-летию со дня открытия НГХМ и 100-летию музейной коллекции авангарда.

Коллекция работ русских художников-авангардистов, представленная НГХМ, широко известна не только в России, но и за ее пределами. Она включает свыше 50 произведений таких мастеров, как Василий Кандинский, Казимир Малевич, Александр Родченко, Михаил Ларионов, Наталья Гончарова, Петр Кончаловский, Александр Куприн, Василий Рождественский, Роберт Фальк и многие другие. НГХМ регулярно принимает участие в крупных выставочных проектах по всему миру, посвященных данному направлению.

Нижегородская коллекция, основная часть которой сформировалась в 1921 году, прежде еще никогда не демонстрировалась в полном объеме даже в родном городе. И открывшаяся в НГХМ экспозиция призвана восполнить этот пробел. На ней представят порядка 100 экспонатов, что созвучно 100-летнему юбилею коллекции. Но это еще не все: выставка также включает и десятки работ из собраний Третьяковской галереи, Русского музея, Государственного музея изобразительных искусств Татарстана, Екатеринбургского музея изобразительных искусств и Самарского областного художественного музея.

В торжественной церемонии открытия экспозиции приняли участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, министр культуры региона Олег Беркович, председатель Промсвязьбанка Петр Фрадков и гендиректор музея Роман Жукарин.

Глава ПСБ выразил уверенность, что реконструкция музея придаст ему вдохновения и новых творческих сил.

«Этот год изобилует знаменательными датами для Нижнего Новгорода — юбилей города, круглая дата со дня основания одного из крупнейших российских региональных музеев и столетие уникального собрания русского авангарда НГМХ. Мы рады быть частью культурной жизни Нижнего Новгорода, этого самобытного, гостеприимного города с богатым многовековым прошлым, занимающего особое место в истории нашей страны», — заявил Петр Фрадков.

Обновление музеев — это отдельное направление трансформации города в юбилейный год, отметил глава региона Глеб Никитин. И Нижегородский художественный музей стал флагманом этих перемен, подчеркнул губернатор.

«Музей обладает одной из лучших коллекций в стране, и это первая крупная тематическая выставка русского авангарда в Нижнем Новгороде», — заявил Никитин.

В обновленном музее благодаря поддержке партнеров появилась возможность проводить выставки самого высокого уровня, в первую очередь посвященные русскому искусству XX века. И экспозиция коллекционного авангарда является подтверждением этого факта, подчеркнул гендиректор НГХМ Роман Жукарин.