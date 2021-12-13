Уникальная выставка прибыла в Салехард из Нарьян-Мара

В Салехард накануне прибыла масштабная выставка картин из Нарьян-Мара, Ямала и Нидерландов. Проект под названием «Новые города на старой земле» знакомит посетителей с исчезнувшим первым русским городом в Арктике — Пустозерском. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

Город Пустозерск был основан в конце 15-го века и являлся торговым центром Печорского края. Уже в 17-м веке сюда ссылали вождей староверия, а всего удалось просуществовать Пустозерску до середины 20-го века.

Художница Татьяна Кипко изобразила в своих картинах необычную природу этого места. Она нарисовала дома, которые сейчас можно увидеть лишь на сохранившихся фотографиях Пустозерска. Также на экспозиции представлены предметы с древнего святилища Усть-Полуй и Мангазейского городища.

Эксперты по наследию культурных проектов, проводя параллель между Пустозерском и старинным Салехардом, отметили, что за годы своего развития окружная столица сумела сохранить традиционную среду. Несмотря на это, и Пустозерск, и Салехард остаются интересными для изучения многовековой истории освоения русской Арктики и православия.