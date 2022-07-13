«Уничтожьте пленку!» Россияне гневно встретили первый трейлер «Брата-3»

В Сети появился первый официальный трейлер картины Валерия Переверзева «Брат-3». В главной роли — рэпер Птаха, в фильме также снялась жена режиссера Юлия. К знаменитым лентам Алексея Балабанова «Брат» и «Брат-2» новый фильм отношения не имеет, посвящен матери его создателя и всем жертвам коронавируса.

Действие происходит в Тамбове и разворачивается в «абстрактных временных рамках». В сюжете переплетаются любовные перипетии генеральской дочери и уличного художника и преступная деятельность группировки, которую возглавляет брат генерала. В жизнях героев происходят значительные перемены, когда двое членов группировки проваливают задание.

Пользователей YоuТubе возмутили и название картины, и содержание трейлера — в частности, то, что в нем фигурируют «мини-юбки, декольте, похоть».

«Смените название! Какой „Брат-3“?! Руки прочь от детища Балабанова!» — написал один из комментаторов.

«Стыдоба какая», — коротко заметил другой.

По мнению третьего, трейлер выглядит «убого» и лучше было снять «нормальный фильм, который не стыдно показать и порекомендовать другому».

Четвертый признался, что ему не терпится поскорее посмотреть сам фильм и убедиться в том, что он вышел плохим.

Режиссеру посоветовали «уничтожить пленку».