Культура 06 марта 2024, 12:16 Умерла звезда «Призрака оперы» Линда Бэлгорд Актриса, певица и звезда «Призрака оперы» Линда Бэлгорд умерла в возрасте 64 лет

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Не стало американской актрисы и певицы Линды Бэлгорд. Она ушла на 65 году жизни, сообщило издание BroadwayWorld.

Артистка отметила свой день рождения 18 февраля.

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О причинах ее смерти не уточняется. У нее остался супруг Эндрю Фентон, с которым они прожили в браке более 30 лет.

Линда Бэлгорд родом из Висконсина. Будучи школьницей, она дебютировала на сцене на любительском уровне.

В 1980-х артистка играла в театре Fireside в Форт Аткинсоне, позднее — в театрах Чикаго, куда впоследствии переехала. В 1990 году она обосновалась в Нью-Йорке, а меньше чем через полгода ее утвердили на главную роль в одной из бродвейских постановок.

Среди ее популярных ролей — мадам Жири в «Призраке оперы» и Норма Десмонд в «Бульваре Сансет».