Культура 22 апреля 2024, 15:14 Умерла звезда оскароносных фильмов Гана Брейхова Чешская актриса Гана Брейхова умерла в 77 лет Кадр из фильма «Любовные похождения блондинки» (1965) / kino-teatr.ru

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Звезда фильмов режиссера Милоша Формана, чешская актриса Гана Брейхова, умерла на 78-м году жизни. Об этом сообщил портал Blesk со ссылкой на племянницу артистки Терезу ​​Бродску.

Гана Брейхова родилась в 1946 году в Праге. Она получила первую роль в кино, когда еще училась в школе. Ее дебютную работу «Любовные похождения блондинки» номинировали на «Оскар». За плечами актрисы около 35 лент и телешоу. В последний раз она появлялась на экране в середине 1990-х.

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Одной из последних ее работ стал фильм Формана «Амадей», который взял восемь статуэток «Оскара». После 1989 года Брейхова решила посвятить себя бизнесу.

В 2009 году актриса чуть не сгорела заживо в своей квартире на Аргентинской улице в Праге. Пожар, возникший, по всей видимости, в результате неосторожного обращения со свечой, уничтожил практически всю технику. Последние годы Брейхова жила в доме престарелых в Буштеграде.