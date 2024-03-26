Культура 26 марта 2024, 11:15 Умерла звезда фильма «Цыган» Соня Тимофеева Звезда фильма «Цыган» Софья Тимофеева умерла в возрасте 79 лет

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Цыганская певица, актриса, танцовщица, заслуженная артистка РСФСР Софья Тимофеева умерла на 80-м году жизни. Об этом на своем шоу на телеканале «Россия 1» рассказал ведущий Андрей Малахов.

«14 марта ушла из жизни знаменитая цыганская певица и актриса Соня Тимофеева», — сообщил он.

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Софья Тимофеева родилась в 1944 году. Она дебютировала на экране в 1968 году, а зрителям запомнилась по участию в картине «Цыган». Она выступала в театре «Ромэн», была солисткой Москонцерта, а в 1990-е актриса ушла из театра.

Похороны прошли в узком семейном кругу.