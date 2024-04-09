Культура 09 апреля 2024, 11:35 Умерла заслуженный художник России Людмила Волова Заслуженный художник России Людмила Волова умерла в возрасте 82 лет

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Заслуженный художник Российской Федерации Людмила Волова скончалась в Москве в ночь с 8 на 9 апреля. Ей было 82 года. О ее смерти сообщил «Московский комсомолец».

Художница ушла из жизни в своем доме на улице Палиха. Официальная причина смерти пока не известна.

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Людмила Волова родилась 24 сентября 1941 года. С 1976 года она стала членом Союза художников СССР. Также с 2012 года она была членом-корреспондентом Российской академии художеств от Отделения живописи.

Она принимала участие более чем в 90 выставках. Ее работы вошли в коллекции Государственной Третьяковской галереи и Музея современного искусства.

Художница внесла значительный вклад в визуальную культуру, создав дизайн для станций метро «Менделеевская» в Москве и «Комсомольская» и «Парк культуры» в Нижнем Новгороде. Кроме того, она разрабатывала внешний вид здания Гостелерадио в Молдове.