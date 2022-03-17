Умерла Заслуженная артистка России Наталья Назарова

Артистка театра и кино, Заслуженная артистка России Наталья Назарова умерла в возрасте 72 лет. Об этом сообщил Союз кинематографистов России.

Уроженка Алма-Аты, Наталья Назарова закончила мастерскую Павла Массальского в Школе-студии МХАТ и на протяжении долгих лет выступала на сцене театра. В 1989 году по состоянию здоровья она завершила актерскую карьеру.

Зрители могут помнить ее по работам в кино. Назарова сыграла Верочку в фильме «Неоконченная пьеса для механического пианино», Нюру в картине «Старый новый год», и Нину Иванову в фильме «Мисс Миллионерша».

Ее визитной карточкой в кино стала небольшая роль подруги главной героини в фильме «Любимая женщина механика Гаврилова».

«Наталья Ивановна останется в нашей памяти интеллигентной, талантливой, острохарактерной актрисой, воплощением женской доброты и сердечности», — говорится в заявлении Союза кинематографистов России.

Вместе с Гильдией актеров участники Союза выразили соболезнования родным и близким актрисы.