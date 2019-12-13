Умерла заслуженная артистка России Екатерина Дурова

Смерть Екатерины Дуровой наступила после продолжительной болезни. Дату и время прощания с актрисой пресс-служба театра пообещала сообщить дополнительно.

Екатерина Дурова — потомственная актриса. Ее отец народный артист СССР Лев Дуров, мать — Ирина Кириченко выступала в «Ленкоме» и «Современнике».

После окончания ГИТИСа имени А. В. Луначарского Екатерина Дурова пришла выступать в Театр на Таганке. После перешла в Театр на Малой Бронной.

Она снялась в 30 фильмах. При этом в кино она дебютировала еще студенткой, в молодежной мелодраме «Школьный вальс». Также зрители могут помнить ее по ролям в картинах «Транзит для дьявола», «Поклонник», «Юрьев день», сериалу «Кровавая барыня».