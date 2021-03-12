Умерла вдова Зиновия Гердта

Умерла пятая жена советского и российского актера Зиновия Гердта — Татьяна Правдина. Об этом сообщил в Facebook писатель и драматург Виктор Шендерович.

Правдина скончалась 11 марта в возрасте 92 лет.

По словам известного журналиста, страна лишилась женщины, олицетворявшей человеческое достоинство, — подлинного эталона поведения и «Окончательной жены».

«Их с Зиновием Ефимовичем, а потом ее дом на Пахре был счастьем. Дважды в год друзьям можно было приходить без приглашения — на Татьянин день и 9 Мая (по совместительству, день рождения Т.А.). Счастьем и честью было оказаться за этим огромным столом; печалью было видеть, как неотвратимо он пустеет, оставаясь без Тодоровского, Рязанова, Шерговой…» — написал Шендерович.

Он рассказал, что Правдина много лет собирала сувенирных черепашек.

Жена Гердта была переводчицей с арабского языка. В браке с актером она прожила 36 лет.

Татьяна Правдина любила вспоминать о первой встрече с будущим супругом. Они познакомились во время гастролей с труппой Театра Образцова в Египте. Сначала девушка неприятно удивилась фривольному поведению Гердта, который смотрел на 32-летнюю спортсменку оценивающим взглядом. После возвращения домой пара сходила на свидание, так и завязался их роман, написал сайт eg.ru.