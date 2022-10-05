Умерла трехкратная обладательница «Грэмми» кантри-певица Лоретта Линн | 360°

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Умерла трехкратная обладательница «Грэмми» кантри-певица Лоретта Линн

Американская кантри-певица и композитор Лоретта Линн скончалась на 91 году жизни

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Американская певица Лоретта Линн, исполнявшая кантри-музыку, скончалась в возрасте 90 лет. Ее семья рассказала об этом на странице самой певицы в Twitter.

«Лоретта Линн мирно скончалась дома во сне этим утром, 4 октября», — говорилось в сообщении.

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Причина смерти неизвестна.

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За 60 лет своей карьеры Линн записала более 40 музыкальных альбомов, некоторые из которых получили статус золотого.

Она становилась лауреатом премий Grammy, American Music Awards и многих других. Среди самых известных песен — Don’t Come Home a' Drinkin', I Wanna Be Free, Cry Cry Cry и Louisiana Woman, Mississippi Man.

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